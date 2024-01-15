Экс-замначальника Свердловской дирекции тяги лишили свободы за хищения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился судебный процесс по делу о хищении имущества ОАО «РЖД». На скамье подсудимых сидел бывшего заместителя начальника Свердловской дирекции тяги.Дело рассматривал Синарский районный суд города Каменск-Уральский Свердловской области. В ходе процесса было установлено, что обвиняемый — заместитель начальника Свердловской дирекции тяги, — используя служебное положение, в ноябре 2020 года похитил лом черного металла с территории локомотивного депо. Этот же человек списал вполне исправные четыре колесные пары локомотива. Чтобы прикрыть недостачу колесных пар, он подделал документы. Общая сумма ущерба, нанесённая обвиняемым «РЖД» составила больше 2 миллионов рублей.Суд приговорил экс-замначальника Свердловской дирекции тяги к 4 годам лишения свободы, которые он отбудет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен возместить в полном объёме причинённый ущерб.У осуждённого экс-замначальника Свердловской дирекции тяги были сообщники. Но уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.