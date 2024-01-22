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В Первоуральске ищут очевидцев убийства на остановке «Стоматология»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске ищут очевидцев убийства на остановочном комплексе «Стоматология», напротив дома на проспекте Космонавтов, 22/16, произошедшего 19 января утром, в период с 06.00 до 08.00.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, розыском подозреваемого и очевидцев, в том числе водителей с авторегистраторами, занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Всех, кто обладает информацией, которая может поспособствовать установлению обстоятельств убийства, просят звонить по следующим телефонам: 8(3439)64-82-21, 8-953-045-07-46
Конфиденциальность гарантируется, обещает полковник Горелых.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, розыском подозреваемого и очевидцев, в том числе водителей с авторегистраторами, занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Всех, кто обладает информацией, которая может поспособствовать установлению обстоятельств убийства, просят звонить по следующим телефонам: 8(3439)64-82-21, 8-953-045-07-46
Конфиденциальность гарантируется, обещает полковник Горелых.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
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