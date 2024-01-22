В Первоуральске ищут очевидцев убийства на остановке «Стоматология»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске ищут очевидцев убийства на остановочном комплексе «Стоматология», напротив дома на проспекте Космонавтов, 22/16, произошедшего 19 января утром, в период с 06.00 до 08.00.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, розыском подозреваемого и очевидцев, в том числе водителей с авторегистраторами, занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. Всех, кто обладает информацией, которая может поспособствовать установлению обстоятельств убийства, просят звонить по следующим телефонам: 8(3439)64-82-21, 8-953-045-07-46Конфиденциальность гарантируется, обещает полковник Горелых.По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.