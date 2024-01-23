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В больнице Качканара скончался избитый собственным сыном 62-летний мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Качканаре погиб 62-летний местный житель, которого в новогодние выходные жестоко избил собственный сын. С тяжелыми травмами мужчина попал в местную больницу, где через несколько дней скончался.
Конфликт, который закончился трагичными последствиями, произошёл 6 января 2024 года. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, возможной причиной ссоры и жестокой расправой сына над собственным отцом стали замечания со стороны главы семьи в стороны взрослого сына. Мужчина стал отчитывать его за тунеядство и упрекать в том, что тот постоянно выпрашивает деньги у родителей.
Конфликт, который закончился трагичными последствиями, произошёл 6 января 2024 года. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, возможной причиной ссоры и жестокой расправой сына над собственным отцом стали замечания со стороны главы семьи в стороны взрослого сына. Мужчина стал отчитывать его за тунеядство и упрекать в том, что тот постоянно выпрашивает деньги у родителей.
«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,
– сообщили в СУ СКР по региону.
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