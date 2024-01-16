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В Невьянске будут судить взяткодателя из Роспотребнадзора

20.25 Понедельник, 22 января 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В получении взятки обвиняют теперь уже бывшего специалиста Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Материалы дело с обивинительным заключением прокуратуры передано в суд.

Согласно материалам дела, в период с января по апрель 2021 года служащий Свердловского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту дал взятку некоему медицинскому работнику. Взамен 25 тысяч рублей он получил от врача лист временной нетрудоспособности. Для этого ему не пришлось даже идти в поликлинику и проходить медосмотр.

Надеясь получить таким образом оправдание перед начальством за прогулы, госслужащий в итоге лишился работы и стал фигурантом уголовного дела. Судить его будут по части 3 статьи 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»). Процесс пройдёт в Невьянском городском суде.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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