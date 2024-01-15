В Первоуральске вынесли приговор бывшему начальнику МВД Ивану Ергеледжи





– рассказали в пресс-службе прокуратуры «Свердловской области». «При этом Ергеледжи реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, делать это не намеревался, изначально планируя обратить денежные средства в свою пользу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 января, в Первоуральске вынесли приговор бывшему начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского МВД Ивану Ергеледжи.По версии следствия, в период с февраля по ноябрь 2022 года осуждённый предложил своему знакомому, работающему в сфере лесозаготовки, обратиться к директору предприятия, в отношении которого проводилась проверка, с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 миллиона рублей якобы для сотрудников, проводивших проверку, за прекращение надзорных мероприятий.Его задержали в момент передачи взятки, а затем, после проведения служебной проверки, бывший правоохранитель был уволен из органов полиции.Первоуральский городской суд признал Ивана Ергеледжи виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил в исправительную колонию общего режима на пять лет с штрафом в 500 тысяч рублей.Приговор ещё не вступил в законную силу.Известно, что уголовное дело в отношении двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и, как сообщается, не осведомлённых о реальных намерениях обвиняемого похитить денежные средства путем мошенничества, прекращено на основании примечания к статье 291 УК РФ (дача взятки) в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.