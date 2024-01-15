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В Первоуральске вынесли приговор бывшему начальнику МВД Ивану Ергеледжи

15.05 Пятница, 19 января 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 19 января, в Первоуральске вынесли приговор бывшему начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского МВД Ивану Ергеледжи.

По версии следствия, в период с февраля по ноябрь 2022 года осуждённый предложил своему знакомому, работающему в сфере лесозаготовки, обратиться к директору предприятия, в отношении которого проводилась проверка, с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 миллиона рублей якобы для сотрудников, проводивших проверку, за прекращение надзорных мероприятий.

«При этом Ергеледжи реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, делать это не намеревался, изначально планируя обратить денежные средства в свою пользу»,

– рассказали в пресс-службе прокуратуры «Свердловской области».


Его задержали в момент передачи взятки, а затем, после проведения служебной проверки, бывший правоохранитель был уволен из органов полиции.

Первоуральский городской суд признал Ивана Ергеледжи виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил в исправительную колонию общего режима на пять лет с штрафом в 500 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Известно, что уголовное дело в отношении двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и, как сообщается, не осведомлённых о реальных намерениях обвиняемого похитить денежные средства путем мошенничества, прекращено на основании примечания к статье 291 УК РФ (дача взятки) в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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