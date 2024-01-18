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В Екатеринбурге до смерти забившим мужчину подросткам вынесли приговор

16.47 Четверг, 18 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор двум подросткам, которые до смерти забили мужчину, отказавшегося делиться сигаретами. Их признали виновными и отправили в воспитательную колонию.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 июня 2023 года. В ту ночь 17-летние юноша и девушка подошли к стоявшему на остановке мужчине и попросили у него сигареты, на что тот отказал. Это не понравилось молодым людям, и они принялись избивать мужчину, напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Осужденные в совокупности нанесли не менее 60 ударов руками и ногами в область головы и тела потерпевшего, после чего ушли. Смерть потерпевшего наступила через несколько часов на остановочном комплексе»,

– рассказали в ведомстве.


Суд признал обоих подростков виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, группой лиц по предварительному сговору) и назначил юноше наказание в виде пяти лет лишения свободы, а его подруге пяти лет и двух месяцев. Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Кроме этого, судья взыскал в пользу потерпевшей моральную компенсацию с юноши и девушки 250 и 300 тысяч рублей соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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