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На 15 лет отправили за решётку жительницу Серова за убийство и покушение на убийство
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Серове вынесли приговор ранее судимой местной жительнице, которая зарезала одного собутыльника и попыталась убить второго, который к своему несчастью оказался очевидцем преступления.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 сентября 2022 года. В тот вечер осуждённая распивала спиртные напитки в компании двух своих знакомых в квартире одного из них. На фоне алкогольного опьянения между ней и хозяином жилья произошёл конфликт, в ходе которого женщина вооружилась ножом и накинулась на обидчика. От многочисленных ударов в грудь он скончался на месте происшествия.
Подобная участь грозила и второму приятелю, который оказался свидетелем убийства. Вооружившись уже другим ножом, женщина накинулась на очевидца. Ей удалось нанести несколько ударов, но, к счастью, мужчине удалось отбиться и сбежать.
Серовский районный суд признал барышню виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и назначал ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 сентября 2022 года. В тот вечер осуждённая распивала спиртные напитки в компании двух своих знакомых в квартире одного из них. На фоне алкогольного опьянения между ней и хозяином жилья произошёл конфликт, в ходе которого женщина вооружилась ножом и накинулась на обидчика. От многочисленных ударов в грудь он скончался на месте происшествия.
Подобная участь грозила и второму приятелю, который оказался свидетелем убийства. Вооружившись уже другим ножом, женщина накинулась на очевидца. Ей удалось нанести несколько ударов, но, к счастью, мужчине удалось отбиться и сбежать.
Серовский районный суд признал барышню виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и назначал ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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