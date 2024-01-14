В Екатеринбурге поймали похитителя велосипеда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Оперативникам отдела полиции №1 Управления министерства внутренних дел города Екатеринбурга удалось раскрыть хищение велосипеда. Преступление было совершенно почти полгода назад.Велосипед исчез у законного владельца в начале сентября 2023 года. Он был припаркован возле дома №81 на улице Кузнечной. Не самая дешёвая модель марки «Forward» обошлась владельцу в 40 тысяч рублей. Разумеется, лишившийся «коня» велосипедист был расстроен и сразу после того, как обнаружил пропажу, оставил заявление в полиции. И наверняка через несколько месяцев потерял надежду, что преступление будет раскрыто.Однако, «висяком» дело не осталось. Пусть не сразу, но личность похитителя велосипеда удалось установить, а при разговоре с оперативниками этот неоднократно судимый за кражи тридцатилетний екатеринбуржец признался в содеянном. Свою добычу он успел сбыть через третьих лиц, которые тоже сейчас устанавливаются. Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража») продолжается.