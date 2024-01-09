Жительницу Нижнего Тагила ждёт суд за нападение на фельдшера с ножом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу, которая угрожала убийством фельдшеру, приехавшей по вызову к супругу женщины. Даме не понравилось, как оказывают помощь её любимому, и она схватилась за нож.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 8 августа 2023 года. В тот день вспыльчивая дама распивала напитки в компании своего супруга, но в какой-то момент он почувствовал себя плохо и попросил вызывать врача. Однако, когда фельдшер приехала, женщина вместо того, чтобы позволить специалисту оказать помощь, стала неприятно высказываться в сторону медицинской работницы.Потом хозяйка квартиры схватилась за нож и кинулась в сторону фельдшера, размахивая перед лицом медика ножом. К счастью, сотрудница «скорой» не пострадала. Защитила её папка с документами, которой медик закрылась.Известно, что нападавшая также выбросила в подъезд медицинский чемодан, в результате чего разбилось 13 ампул с лекарственными препаратами.Судить агрессивную даму будут в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Уголовное дело уже передали судье для рассмотрения по существу. Свою вину женщина не признает, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.