Возрастное ограничение 18+
Бывшего замглавы свердловского Минстроя отпустили из СИЗО
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Суд отпустил бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина из СИЗО, заменив ему меру пресечения на запрет определённых действий.
Ранее судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова удовлетворила ходатайство следователя, продлив содержание Игоря Дубровина под стражей до 27 февраля 2024 года. Защита просила избрать домашний арест, но суд оставался непреклонным.
Напомним, что в отношении бывшего замглавы свердловского Минстроя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Защитник подсудимого подал на постановление апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определённых действий»,
– рассказали в пресс-службе областного суда.
Ранее судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова удовлетворила ходатайство следователя, продлив содержание Игоря Дубровина под стражей до 27 февраля 2024 года. Защита просила избрать домашний арест, но суд оставался непреклонным.
Напомним, что в отношении бывшего замглавы свердловского Минстроя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бывшего участкового из Шали, рассказавшего о сокрытии трёх трупов, поместили под домашний арест
14 января 2024
14 января 2024
В Ивделе будут судить бывшего сотрудника колонии
16 января 2024
16 января 2024