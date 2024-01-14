Бывшего замглавы свердловского Минстроя отпустили из СИЗО





– рассказали в пресс-службе областного суда. «Защитник подсудимого подал на постановление апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определённых действий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Суд отпустил бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина из СИЗО, заменив ему меру пресечения на запрет определённых действий.Ранее судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова удовлетворила ходатайство следователя, продлив содержание Игоря Дубровина под стражей до 27 февраля 2024 года. Защита просила избрать домашний арест, но суд оставался непреклонным.Напомним, что в отношении бывшего замглавы свердловского Минстроя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).