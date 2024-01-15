Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге двое парней разбили голову сотруднику магазина на Эльмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге двое парней жестоко избили сотрудника магазина на Эльмаше из-за того, что он сделал им замечание по поводу разбитой бутылки. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
По данным телеграм-канала «Безумый ЕКБ», нападавшие проломили ему голову в двух местах. Также у мужчины сломаны пальцы и нос. Скорая забирала его без сознания. Сейчас он находится в ГКБ №23, где врачи спасают его жизнь.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация об инциденте поступила в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района около 20.30. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к нападению на продавца.
По данным телеграм-канала «Безумый ЕКБ», нападавшие проломили ему голову в двух местах. Также у мужчины сломаны пальцы и нос. Скорая забирала его без сознания. Сейчас он находится в ГКБ №23, где врачи спасают его жизнь.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация об инциденте поступила в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района около 20.30. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к нападению на продавца.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржец шесть лет пытается получить компенсацию и инвалидность после травмы в Крымске
16 января 2024
16 января 2024