В МВД подтвердили задержание полицейскими с автоматами мужчин в центре Екатеринбурга

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В главке МВД по Свердловской области заявили, что силовая операция, которую заметили сегодня днём в центре Екатеринбурга, была «отработкой оперативной информации». Других подробностей официальные лица МВД в регионе не раскрыли.О самой операции ранее заявил портал Е1, ссылаясь на очевидца происшествия. Согласно данным читателя портала, несколько автомобилей окружили другой автомобиль, после чего силовики в масках и с автоматами якобы вытащили из него двоих мужчин и повалили на землю.Также из официальных данных МВД следует, что в операции принимали участие не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии. Кем были задержанные, не сообщается.