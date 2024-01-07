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В МВД подтвердили задержание полицейскими с автоматами мужчин в центре Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
В главке МВД по Свердловской области заявили, что силовая операция, которую заметили сегодня днём в центре Екатеринбурга, была «отработкой оперативной информации». Других подробностей официальные лица МВД в регионе не раскрыли.
О самой операции ранее заявил портал Е1, ссылаясь на очевидца происшествия. Согласно данным читателя портала, несколько автомобилей окружили другой автомобиль, после чего силовики в масках и с автоматами якобы вытащили из него двоих мужчин и повалили на землю.
Также из официальных данных МВД следует, что в операции принимали участие не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии. Кем были задержанные, не сообщается.
О самой операции ранее заявил портал Е1, ссылаясь на очевидца происшествия. Согласно данным читателя портала, несколько автомобилей окружили другой автомобиль, после чего силовики в масках и с автоматами якобы вытащили из него двоих мужчин и повалили на землю.
Также из официальных данных МВД следует, что в операции принимали участие не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии. Кем были задержанные, не сообщается.
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