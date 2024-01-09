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Напавшего на екатеринбуржца с собакой автохама задержали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автохама, который накинулся на екатеринбуржца, снимавшего как сосед паркуется на тротуаре возле ЖК «Весна», и швырнул его собаку в сугроб, увезли в отделение полиции.
По данным портала «Е1», нападавший также угрожал своему соседу предметом, похожим на нож из-за того, как мужчина им размахивал строну потерпевшего. После этого молодой человек боялся обращаться в полицию, однако информацию благодаря публикациям в интернете зарегистрировали в отделе полиции № 12.
Немного позже стало известно о возбуждении уголовное дело по статье о «хулиганстве» (ч.2 ст.213 УК РФ). Ситуацией также заинтересовался председатель Следственного комитета.
По данным портала «Е1», нападавший также угрожал своему соседу предметом, похожим на нож из-за того, как мужчина им размахивал строну потерпевшего. После этого молодой человек боялся обращаться в полицию, однако информацию благодаря публикациям в интернете зарегистрировали в отделе полиции № 12.
Немного позже стало известно о возбуждении уголовное дело по статье о «хулиганстве» (ч.2 ст.213 УК РФ). Ситуацией также заинтересовался председатель Следственного комитета.
«Глава ведомства поручил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
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