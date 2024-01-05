Бывшего участкового из Шали, рассказавшего о сокрытии трёх трупов, поместили под домашний арест

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Бывший участковый Юрий Золотко в конце прошлого года сообщил об укрывательстве трёх трупов по приказу начальства. Тела неизвестных потом действительно нашли в указанном месте.Однако последствия наступили в первую очередь не для тех, кто их сокрыл, а для человека, сообщившего об этом – На этой неделе на Золотко возбудили уголовное дело – предъявив ему превышение служебных полномочий во время работы в полиции в 2019–2021 годах — якобы он незаконно применял силу к задержанным.Сегодня Шалинский суд рассматривал ходатайство следствия о помещении Золотко под стражу. Однако прокурор в суде выступил за избрание более мягкой меры пресечения – домашнего ареста. В итоге суд поместил Золотко под домашний арест на два месяца.