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Бывшего участкового из Шали, рассказавшего о сокрытии трёх трупов, поместили под домашний арест
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывший участковый Юрий Золотко в конце прошлого года сообщил об укрывательстве трёх трупов по приказу начальства. Тела неизвестных потом действительно нашли в указанном месте.
Однако последствия наступили в первую очередь не для тех, кто их сокрыл, а для человека, сообщившего об этом – На этой неделе на Золотко возбудили уголовное дело – предъявив ему превышение служебных полномочий во время работы в полиции в 2019–2021 годах — якобы он незаконно применял силу к задержанным.
Сегодня Шалинский суд рассматривал ходатайство следствия о помещении Золотко под стражу. Однако прокурор в суде выступил за избрание более мягкой меры пресечения – домашнего ареста. В итоге суд поместил Золотко под домашний арест на два месяца.
Однако последствия наступили в первую очередь не для тех, кто их сокрыл, а для человека, сообщившего об этом – На этой неделе на Золотко возбудили уголовное дело – предъявив ему превышение служебных полномочий во время работы в полиции в 2019–2021 годах — якобы он незаконно применял силу к задержанным.
Сегодня Шалинский суд рассматривал ходатайство следствия о помещении Золотко под стражу. Однако прокурор в суде выступил за избрание более мягкой меры пресечения – домашнего ареста. В итоге суд поместил Золотко под домашний арест на два месяца.
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