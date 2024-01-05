В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии краж у пенсионеров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали мужчину, который подозревается в нескольких эпизодах кражи денежных средств у пожилых жителей города.Полиции регулярно поступали заявления о кражах у пенсионеров. Например, 9 марта 2023 года незнакомый мужчина представился сантехником и вошел в квартиру 87-летней жительницы Эльмаша, заявив о протечке в ее квартире. После осмотра он украл у женщины деньги, пока она держала гайку на батарее, чтобы ее якобы не сорвало.Спустя время сотрудникам удалось установить личность загадочного «сантехнике» и задержать его. Оказалось, что это 36-летний местный житель, работавший менеджером в фирме, оказывающей ритуальные услуги. Мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.Полиция установила, что подозреваемый причастен к почти двум десяткам аналогичных краж в Екатеринбурге, общий ущерб составил порядка трех миллионов рублей. В отношении подозреваемого расследуется ряд уголовных дел по статье «Кража» (158 УК РФ).