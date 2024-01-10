В Горноуральском городском округе пытались похитить золото

«Указанными лицами осуществлялись работы по извлечению из недр золотоносной породы (песка) и ее промывке с накоплением на обогатительном шлюзе золотосодержащего шлиха и последующим его сбором в ёмкости. Химическое исследование данного шлиха показало наличие в нем золота, вес которого в чистом виде составил 264,4 грамма», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Незаконную добычу золота пресекли правоохранительные органы в Горноуральском городском округе. Она велась группой установленных лиц в бассейне реки Виновка.Преступление было обнаружено во время проверки, которую организовала Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. Целью проверки было выяснить, насколько соблюдается законодательства о недропользовании во время проведения работ на одном из участков на берегу Виновки. Выяснилось, что группа лиц моет золото без соответствующей лицензии. При этом во время работ использовалось промышленное оборудование и автотехника.По курсу Центробанка России такое количество золота «тянет» на миллион 300 тысяч рублей и даже больше. В итоге на «чёрных золотоискателей» возбудили уголовное дело о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Расследование находится на контроле прокуратуры.