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В Горноуральском городском округе пытались похитить золото
Фото: Вечерние Ведомости
Незаконную добычу золота пресекли правоохранительные органы в Горноуральском городском округе. Она велась группой установленных лиц в бассейне реки Виновка.
Преступление было обнаружено во время проверки, которую организовала Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. Целью проверки было выяснить, насколько соблюдается законодательства о недропользовании во время проведения работ на одном из участков на берегу Виновки. Выяснилось, что группа лиц моет золото без соответствующей лицензии. При этом во время работ использовалось промышленное оборудование и автотехника.
По курсу Центробанка России такое количество золота «тянет» на миллион 300 тысяч рублей и даже больше. В итоге на «чёрных золотоискателей» возбудили уголовное дело о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Расследование находится на контроле прокуратуры.
Преступление было обнаружено во время проверки, которую организовала Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. Целью проверки было выяснить, насколько соблюдается законодательства о недропользовании во время проведения работ на одном из участков на берегу Виновки. Выяснилось, что группа лиц моет золото без соответствующей лицензии. При этом во время работ использовалось промышленное оборудование и автотехника.
«Указанными лицами осуществлялись работы по извлечению из недр золотоносной породы (песка) и ее промывке с накоплением на обогатительном шлюзе золотосодержащего шлиха и последующим его сбором в ёмкости. Химическое исследование данного шлиха показало наличие в нем золота, вес которого в чистом виде составил 264,4 грамма», — сообщает прокуратура Свердловской области.
По курсу Центробанка России такое количество золота «тянет» на миллион 300 тысяч рублей и даже больше. В итоге на «чёрных золотоискателей» возбудили уголовное дело о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Расследование находится на контроле прокуратуры.
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