В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам 3,5 миллиона ради компенсации за лекарства

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская полиция предупреждает о новой мошеннической схеме, которой стали недавно пользоваться аферисты. Так от действий телефонных негодяев пострадала 72-летняя пенсионерка, лишившаяся более 3,5 миллиона рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ по Екатеринбургу, первый звонок от неизвестных поступил пожилой женщине 1 октября 2023 года. Звонивший поинтересовался у екатеринбурженки принимала ли она какие-либо лекарства, после чего представился сотрудником организации, которая якобы выплачивает компенсацию за бракованные лекарства, и заявил, что она тоже может получить компенсацию в размере 710 тысяч рублей. Однако получить её можно было после оплаты «госпошлины» в размере 26 тысяч рублей. Пенсионерка доверилась.Платить «госпошлину» пожилую екатеринбурженку отправили в офис одной из кредитных организаций, где женщина сделала «нужный» платёж по реквизитам, которые назвали её мошенники. И так вплоть до 22 декабря пенсионерке продолжила звонить аферисты, раз за разом убеждая несчастную переводить деньги по их реквизитам, пока женщина не осознала, что её обманывают.Всего женщина перевела мошенникам 3 миллиона 549 тысяч рублей. Обещанную аферистами компенсацию она так и не получила. Некоторое время женщина ещё надеялась, что негодяям станет стыдно и они вернут деньги, но потом обратилась в полицию.При этом, как пояснила пенсионерка, она раньше слышала о подобных схемах обмана, как в СМИ и на доске объявлений у подъезда, так и от родственников и знакомых. Однако, когда она сама столкнулась с мошенниками, ей не хватило уверенности сопротивляться психологическому давлению.