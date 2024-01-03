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Новогоднее убийство раскрыто в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге задержали местного жителя, который подозревается в совершении убийства. Преступление было совершено в новогоднюю ночь.
Владелец частного дома в микрорайоне Сортировка в первые дни 2024 года сделал в своей теплице страшную находку. Там лежала мёртвая женщина. Мужчина вызвал полицию, которая приступила к расследованию обстоятельств смерти неизвестной. Первоначально рассматривалась версия не криминальной гибели в результате несчастного случая. Но очень быстро медэксперты определили, что погибшей были нанесены многочисленные травмы, которые и стали причиной смерти.
Когда стало понятно, что было совершенно убийство, следователи особо пристальное внимание обратили на мужчину, который выполнял для хозяина дома роль намного рабочего — одновременно садоводничал и охранял недвижимость. Изначально он уверял, что не знает убитую и не имеет представления, как она оказалась в теплице. Но под напором улик и умелого ведения допросов «раскололся».
Выяснилось, что подозреваемый праздновал Новый год на «рабочем месте», а чтобы не было одиноко, пригласил погибшую. В ночь на 1 января они вместе выпивали и закусывали, устроив новогоднюю вечеринку на двоих прямо в теплице. В какой-то момент парочка начала ссориться и разгневанный садовник до смерти забил руками и ногами свою собутыльницу. Оставив остывающее тело в теплице, своё собственное пьяное тело он донёс до кровати и как ни в чём ни бывало проспал остаток ночи.
Как сообщает Следственное управление следственного комитета России по Свердловской области, сейчас продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. После сбора и закрепления доказательственной базы дело будет передано в суд. На время следствия фигурант взят под стражу.
Владелец частного дома в микрорайоне Сортировка в первые дни 2024 года сделал в своей теплице страшную находку. Там лежала мёртвая женщина. Мужчина вызвал полицию, которая приступила к расследованию обстоятельств смерти неизвестной. Первоначально рассматривалась версия не криминальной гибели в результате несчастного случая. Но очень быстро медэксперты определили, что погибшей были нанесены многочисленные травмы, которые и стали причиной смерти.
Когда стало понятно, что было совершенно убийство, следователи особо пристальное внимание обратили на мужчину, который выполнял для хозяина дома роль намного рабочего — одновременно садоводничал и охранял недвижимость. Изначально он уверял, что не знает убитую и не имеет представления, как она оказалась в теплице. Но под напором улик и умелого ведения допросов «раскололся».
Выяснилось, что подозреваемый праздновал Новый год на «рабочем месте», а чтобы не было одиноко, пригласил погибшую. В ночь на 1 января они вместе выпивали и закусывали, устроив новогоднюю вечеринку на двоих прямо в теплице. В какой-то момент парочка начала ссориться и разгневанный садовник до смерти забил руками и ногами свою собутыльницу. Оставив остывающее тело в теплице, своё собственное пьяное тело он донёс до кровати и как ни в чём ни бывало проспал остаток ночи.
Как сообщает Следственное управление следственного комитета России по Свердловской области, сейчас продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. После сбора и закрепления доказательственной базы дело будет передано в суд. На время следствия фигурант взят под стражу.
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