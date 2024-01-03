Новогоднее убийство раскрыто в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который подозревается в совершении убийства. Преступление было совершено в новогоднюю ночь.Владелец частного дома в микрорайоне Сортировка в первые дни 2024 года сделал в своей теплице страшную находку. Там лежала мёртвая женщина. Мужчина вызвал полицию, которая приступила к расследованию обстоятельств смерти неизвестной. Первоначально рассматривалась версия не криминальной гибели в результате несчастного случая. Но очень быстро медэксперты определили, что погибшей были нанесены многочисленные травмы, которые и стали причиной смерти.Когда стало понятно, что было совершенно убийство, следователи особо пристальное внимание обратили на мужчину, который выполнял для хозяина дома роль намного рабочего — одновременно садоводничал и охранял недвижимость. Изначально он уверял, что не знает убитую и не имеет представления, как она оказалась в теплице. Но под напором улик и умелого ведения допросов «раскололся».Выяснилось, что подозреваемый праздновал Новый год на «рабочем месте», а чтобы не было одиноко, пригласил погибшую. В ночь на 1 января они вместе выпивали и закусывали, устроив новогоднюю вечеринку на двоих прямо в теплице. В какой-то момент парочка начала ссориться и разгневанный садовник до смерти забил руками и ногами свою собутыльницу. Оставив остывающее тело в теплице, своё собственное пьяное тело он донёс до кровати и как ни в чём ни бывало проспал остаток ночи.Как сообщает Следственное управление следственного комитета России по Свердловской области, сейчас продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. После сбора и закрепления доказательственной базы дело будет передано в суд. На время следствия фигурант взят под стражу.