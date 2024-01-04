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Екатеринбургские СМИ сообщают об изнасиловании отцом своей дочери-первоклассницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
5 января в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге отец изнасиловал дочь-первоклассницу, сообщает «КП-Екатеринбург».
«Пока местоположение подозреваемого неизвестно, его разыскивают правоохранительные органы», — цитирует «КП-Екатеринбург» своего источника.
СК по Свердловской области пока официально не комментировали случившееся. Официальных комментариев от экстренных служб также пока нет.
«Пока местоположение подозреваемого неизвестно, его разыскивают правоохранительные органы», — цитирует «КП-Екатеринбург» своего источника.
СК по Свердловской области пока официально не комментировали случившееся. Официальных комментариев от экстренных служб также пока нет.
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