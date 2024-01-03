Ради водки екатеринбуржец пошёл на ограбление с игрушкой наперевес

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 5 января, в Екатеринбурге произошло «вооружённое» ограбление продовольственного магазина. Добычей разбойника стала бутылка водки.Ограбленный магазин расположена улице Советской в Пионерском жилом микрорайоне Кировского административного района Екатеринбурга. В минувшую пятницу один из посетителей неожиданно выхватил пистолет и, угрожая им работникам торговли, унёс без оплаты бутылку водки. Сразу после его ухода на место происшествия была вызвана полиция.После ознакомления с записями с магазинной камеры видеонаблюдения и розыскных действий была установлена личность налётчика. Им оказался местный житель 1977 года рождения, неоднократно прежде судимый. Пистолет, при помощи которого он совершил новое преступление, был игрушечным. Последнее обстоятельство вряд ли сильно повлияет на наказание, которое назначат разбойнику в ходе будущего судебного процесса.Как сообщают сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3, задержавшие грабителя с игрушечным пистолетом, тот успел воспользоваться похищенным. Чтобы допросить его, пришлось дождаться, когда мужчина «отойдёт» после выпитой водки.