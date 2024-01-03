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Ради водки екатеринбуржец пошёл на ограбление с игрушкой наперевес

11.48 Воскресенье, 7 января 2024
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В пятницу, 5 января, в Екатеринбурге произошло «вооружённое» ограбление продовольственного магазина. Добычей разбойника стала бутылка водки.

Ограбленный магазин расположена улице Советской в Пионерском жилом микрорайоне Кировского административного района Екатеринбурга. В минувшую пятницу один из посетителей неожиданно выхватил пистолет и, угрожая им работникам торговли, унёс без оплаты бутылку водки. Сразу после его ухода на место происшествия была вызвана полиция.

После ознакомления с записями с магазинной камеры видеонаблюдения и розыскных действий была установлена личность налётчика. Им оказался местный житель 1977 года рождения, неоднократно прежде судимый. Пистолет, при помощи которого он совершил новое преступление, был игрушечным. Последнее обстоятельство вряд ли сильно повлияет на наказание, которое назначат разбойнику в ходе будущего судебного процесса.

Как сообщают сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3, задержавшие грабителя с игрушечным пистолетом, тот успел воспользоваться похищенным. Чтобы допросить его, пришлось дождаться, когда мужчина «отойдёт» после выпитой водки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:11 ГИБДД грозит запретом движения общественного и грузового транспорта из-за неубранных дорог в Екатеринбурге
14:57 Крупный пожар на свердловской турбазе ликвидировали спасатели при помощи добровольцев
14:38 Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
14:14 На екатеринбургском вокзале задержали двух мужчин, миновавших досмотровой контроль
13:28 Избивших двух детей в Нижнем Тагиле братьев-школьников хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних
12:02 В Краснотурьинске скончался режиссёр местного театра кукол
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10:31 У жителей домов на улице Авиаторов в Екатеринбурге так и не прогрелись батареи
10:00 В Каменске-Уральском пьяный пешеход спровоцировал аварию
22:01 Два пациента новоуральской больницы погибли в пожаре
21:37 ХК «Автомобилист» уверенно победил на выезде «Сочи» и поднялся ещё на одну строчку в таблице
20:56 Локомотив «сбежал» с рельсов под Серовом
18:24 Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега
17:04 Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления
15:26 В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
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