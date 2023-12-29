Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозрительного мужчину, который оказался распространителем наркотиков. Расфасованное зелье он передавал клиентам путём «закладок».Закладчика заметил на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле командир роты №3 отдельного батальона патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Алексей Зятиков. Мужчина привлёк к себе внимание тем, что фотографировал на мобильный телефон нечто на земле. Понаблюдав за ним, старший лейтенант убедился, что подозрения были не напрасными — гражданин припрятывал свой запретный товар с тем, чтобы потом продавать наркоманам координаты этих «кладов».Вместе с подчинёнными из ППС Зятиков задержал подозреваемого. При личном досмотре в правом кармане его были найдены два больших свертка, в которых были спрятаны свёртки поменьше, в которых и находился тяжёлый наркотик — героин. Всего при задержанном нашли 25 доз, приготовленных для распространения.При установлении личности выяснилось, что закладчик 31-летний местный житель. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Против него возбуждено уголовное дело, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».