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Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозрительного мужчину, который оказался распространителем наркотиков. Расфасованное зелье он передавал клиентам путём «закладок».
Закладчика заметил на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле командир роты №3 отдельного батальона патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Алексей Зятиков. Мужчина привлёк к себе внимание тем, что фотографировал на мобильный телефон нечто на земле. Понаблюдав за ним, старший лейтенант убедился, что подозрения были не напрасными — гражданин припрятывал свой запретный товар с тем, чтобы потом продавать наркоманам координаты этих «кладов».
Вместе с подчинёнными из ППС Зятиков задержал подозреваемого. При личном досмотре в правом кармане его были найдены два больших свертка, в которых были спрятаны свёртки поменьше, в которых и находился тяжёлый наркотик — героин. Всего при задержанном нашли 25 доз, приготовленных для распространения.
При установлении личности выяснилось, что закладчик 31-летний местный житель. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Против него возбуждено уголовное дело, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Закладчика заметил на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле командир роты №3 отдельного батальона патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Алексей Зятиков. Мужчина привлёк к себе внимание тем, что фотографировал на мобильный телефон нечто на земле. Понаблюдав за ним, старший лейтенант убедился, что подозрения были не напрасными — гражданин припрятывал свой запретный товар с тем, чтобы потом продавать наркоманам координаты этих «кладов».
Вместе с подчинёнными из ППС Зятиков задержал подозреваемого. При личном досмотре в правом кармане его были найдены два больших свертка, в которых были спрятаны свёртки поменьше, в которых и находился тяжёлый наркотик — героин. Всего при задержанном нашли 25 доз, приготовленных для распространения.
При установлении личности выяснилось, что закладчик 31-летний местный житель. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Против него возбуждено уголовное дело, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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