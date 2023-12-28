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В Екатеринбурге двое неизвестных из подъезда похитили обувь
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге двое неизвестных похитили из подъезда дома на Викулова, 48 семь пар обуви, как взрослой, так и детской. Потерпевшие назвали общую сумму ущерба в 25 тысяч рублей.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь на 3 января. «Обувные воры» попали на камеру домофона. На кадрах видно, как сначала один мужчина ломится в дверь подъезда, и через некоторое время он же выходит на улицу, но уже в компании своего товарища и с горой «трофеев» в руках. Место преступления они покидали с криками «Халява!», что также попало на запись.
Жильцы дома уже подали заявление в полицию. Его приняли в ОП №9, пишет портал «Е1».
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь на 3 января. «Обувные воры» попали на камеру домофона. На кадрах видно, как сначала один мужчина ломится в дверь подъезда, и через некоторое время он же выходит на улицу, но уже в компании своего товарища и с горой «трофеев» в руках. Место преступления они покидали с криками «Халява!», что также попало на запись.
Жильцы дома уже подали заявление в полицию. Его приняли в ОП №9, пишет портал «Е1».
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