Двух карманников поймала полиция Екатеринбурга в первые дни 2024 года

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В двух районах Екатеринбурга поймали женщину и молодого человека, подозреваемых в кражах дорогих мобильных устройств из карманов граждан. Оба преступника свои противозаконные деяния совершили в последний месяц 2023 года.Так, 16 декабря сотовый телефон стоимостью около 20 тысяч рублей пропал у жителя Ревды, который приехал в Екатеринбург в преддверии праздников. Мужчина зашёл в ресторан на улице Щербакова, а покидал точку общепита уже без своего гаджета. Как выяснили сотрудники уголовного розыска отдела полиции №13 Чкаловского административного района Екатеринбурга, телефон стащил 18-летний юноша, живущий на той же улице. Молодого человека разыскали и задержали.Схожее преступление совершила 24 декабря 48-летняя екатеринбурженка. Только добыча ей досталась значительно дороже — Iphone стоимостью в 90 рублей. Его дама вытащила из кармана мужчины, который зашёл прикупить себе одежду в торговом центре на улице 8 Марта. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, что облегчило полиции поиски воровки. Задерживали её оперативники отдела полиции №5 Ленинского административного района Екатеринбурга совместно с сотрудниками городского УМВД. Правда, к тому моменту женщина уже успела сбыть чужую собственность.Как сообщает Управление МВД России по городу Екатеринбургу, в отношении обоих подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»).