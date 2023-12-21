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В Нижнем Тагиле будут судить иностранца за кражу и пожог квартиры бывшей любовницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца, который незаконно проник в квартиру своей бывшей любовницы, похитил её деньги и устроил поджог.
Его дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в марте 2023 года. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина пробрался в квартиру, где жила его подруга, используя заранее изготовленную без ведома собственника квартиры копию ключей, похитил деньги и поджёг квартиру. Поводом так несправедливо поступить со своей бывшей любовницей, по версии следствия, стал разрыв отношений с женщиной.
Общий ущерб, который нанёс иностранец, составил более 900 тысяч рублей.
Его дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в марте 2023 года. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина пробрался в квартиру, где жила его подруга, используя заранее изготовленную без ведома собственника квартиры копию ключей, похитил деньги и поджёг квартиру. Поводом так несправедливо поступить со своей бывшей любовницей, по версии следствия, стал разрыв отношений с женщиной.
Общий ущерб, который нанёс иностранец, составил более 900 тысяч рублей.
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