В Нижнем Тагиле будут судить иностранца за кражу и пожог квартиры бывшей любовницы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца, который незаконно проник в квартиру своей бывшей любовницы, похитил её деньги и устроил поджог.Его дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в марте 2023 года. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина пробрался в квартиру, где жила его подруга, используя заранее изготовленную без ведома собственника квартиры копию ключей, похитил деньги и поджёг квартиру. Поводом так несправедливо поступить со своей бывшей любовницей, по версии следствия, стал разрыв отношений с женщиной.Общий ущерб, который нанёс иностранец, составил более 900 тысяч рублей.