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Забившему насмерть девушку жителю Нижнего Тагила назначили срок
Фото: Вечерние Ведомости
Двенадцать лет проживёт в исправительной колонии строгого режима житель Нижнего Тагила. На это он обрёк себя убийством девушки, которое он совершил весной прошлого года.
Приговорённому к колонии нижнетагильцу сейчас 35 лет. Девушку он убил в апреле 2023 года у себя в квартире. Убитая — его гостью, которую он пригласил выпить, не будучи с ней хорошо знаком. Во время совместного распития горячительных напитков между разнополыми собутыльниками произошёл конфликт. Мужчина «вспылил» настолько сильно, что своей обидчице нанёс не менее 166 ударов руками и ногами. Некоторые из этих ударов нанесли потерпевшей травмы, не совместимые с жизнью.
Для нижнетагильца это не было первым актом насильственных действий. В 2015 году его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия. Тогда он получил два года лишения свободы. На сей раз срок оказался гораздо более суровым, учитывая тяжесть совершённого и рецидив. Судья, вполне справедливо давший ему 12 лет «строгача» работает в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.
Приговорённому к колонии нижнетагильцу сейчас 35 лет. Девушку он убил в апреле 2023 года у себя в квартире. Убитая — его гостью, которую он пригласил выпить, не будучи с ней хорошо знаком. Во время совместного распития горячительных напитков между разнополыми собутыльниками произошёл конфликт. Мужчина «вспылил» настолько сильно, что своей обидчице нанёс не менее 166 ударов руками и ногами. Некоторые из этих ударов нанесли потерпевшей травмы, не совместимые с жизнью.
Для нижнетагильца это не было первым актом насильственных действий. В 2015 году его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия. Тогда он получил два года лишения свободы. На сей раз срок оказался гораздо более суровым, учитывая тяжесть совершённого и рецидив. Судья, вполне справедливо давший ему 12 лет «строгача» работает в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.
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