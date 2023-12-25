Забившему насмерть девушку жителю Нижнего Тагила назначили срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двенадцать лет проживёт в исправительной колонии строгого режима житель Нижнего Тагила. На это он обрёк себя убийством девушки, которое он совершил весной прошлого года.Приговорённому к колонии нижнетагильцу сейчас 35 лет. Девушку он убил в апреле 2023 года у себя в квартире. Убитая — его гостью, которую он пригласил выпить, не будучи с ней хорошо знаком. Во время совместного распития горячительных напитков между разнополыми собутыльниками произошёл конфликт. Мужчина «вспылил» настолько сильно, что своей обидчице нанёс не менее 166 ударов руками и ногами. Некоторые из этих ударов нанесли потерпевшей травмы, не совместимые с жизнью.Для нижнетагильца это не было первым актом насильственных действий. В 2015 году его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия. Тогда он получил два года лишения свободы. На сей раз срок оказался гораздо более суровым, учитывая тяжесть совершённого и рецидив. Судья, вполне справедливо давший ему 12 лет «строгача» работает в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.