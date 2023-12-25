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В Свердловском областном суде вынесли приговор по делу об изготовлении мефедрона

12.32 Четверг, 28 декабря 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде огласили приговор жителю Асбеста Данилу Набиркину, которому предъявляли обвинение в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, заняться изготовлением мефедрона Набиркин решил осенью 2022 года. С помощью интернета он нашёл необходимую инструкцию, арендовал дом в посёлке Шаудуриха и приобрёл необходимый инвентарь, после чего занялся тем, чем заниматься по российскому законодательству строго запрещено. Из шести попыток изготовить наркотик только одна оказалась удачной. До этого вместо мефедрона он получал только ожоги. Однако надеться на успех в этом деле ему явно не стоило – уже в апреле 2023 года его задержали.

В своём последнем слове Данил Набиркин объяснил, что пуститься во все тяжкие его сподвигло тяжёлое материальное положение – осенью он оказался в долговой яме и стал остро нуждаться в «лёгких» деньгах. Мужчина полностью признал свою вину и попросил суд быть к нему снисходительным.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Набиркина признали виновным по части 2 статьи 228.3 и части 5 статьи 228.1 УК РФ и назначили наказание в виде 15 лет 2 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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