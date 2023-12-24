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В столице Урала задержали оперативника МВД по подозрению в совращении школьницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала задержали оперативника уголовного розыска по подозрению в совращении 13-летней девочки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
По данным издания, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Заявляется, что в ближайшее время ему должны избрать меру пресечение. Следствие намерено ходатайствовать о взятии «правоохранителя» под стражу.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что по данному факту уже проводится служебная проверка. По его словам, в полиции намерены дать оценку как самому подозреваемому, так и его руководству «за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава».
По данным издания, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Заявляется, что в ближайшее время ему должны избрать меру пресечение. Следствие намерено ходатайствовать о взятии «правоохранителя» под стражу.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что по данному факту уже проводится служебная проверка. По его словам, в полиции намерены дать оценку как самому подозреваемому, так и его руководству «за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава».
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