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В Невьянске будут судить обвиняемого в убийстве собутыльника и попытке убийства его жены
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Невьянске будут судить 51-летнего мужчину, который зарезал своего 37-летнего собутыльника, когда был у него в гостях, и попытался убить его 35-летнюю жену.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 9 октября 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот день, когда мужчины вместе распивали алкогольные напитки, между ними произошёл конфликт из-за того, что супруга погибшего обратилась в полицию с заявлением о причинении её мужу телесных повреждений. По версии следствия, это стало поводом для убийства.
Разозлившись, мужчина схватил нож и напал сначала на своего товарища, а потом и на его жену. Знакомый скончался на месте происшествия от полученных травм, а женщина потеряла сознание.
Обвиняемый свою вину не признал.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 9 октября 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот день, когда мужчины вместе распивали алкогольные напитки, между ними произошёл конфликт из-за того, что супруга погибшего обратилась в полицию с заявлением о причинении её мужу телесных повреждений. По версии следствия, это стало поводом для убийства.
Разозлившись, мужчина схватил нож и напал сначала на своего товарища, а потом и на его жену. Знакомый скончался на месте происшествия от полученных травм, а женщина потеряла сознание.
«Обвиняемый, полагая, что потерпевшие мертвы, скрылся с места происшествия, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции. При этом, злоумышленник не смог довести до конца свой преступный умысел в связи с оказанием женщине своевременной квалифицированной медицинской помощи»,
– рассказали в ведомстве.
Обвиняемый свою вину не признал.
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