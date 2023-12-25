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В Екатеринбурге завершился суд о мошенничестве на многомиллионную сумму

18.57 Вторник, 26 декабря 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Почти 23 миллиона рублей составил ущерб от деятельности уральца, который мошенничал, обещая поставить электрооборудования собственного изготовления. На деле он и производством оборудования не занимался, и доверчивых заказчиков оставлял «с носом».

Своей преступной деятельностью подсудимый начал заниматься в 2017 году. Для выманивания денежных средств у жертв он зарегистрировал юрлицо и даже сумел имитировать бурную работу предприятия по изготовлению оборудования электротехнического назначения. С клиентами он оформлял договора на поставку такой продукции, но после получения денег поставку не осуществлял — ему попросту и нечего было поставлять. Таким образом он в период с июня 2017 года по май 2018 года сумел «обработать» 21 потерпевшего. Прибыль преступника (и, соответственно, ущерб пострадавших) составила свыше 22,9 миллионов рублей.

Дело мошенника рассматривал Ленинский районный суд города Екатеринбурга. Приговор (ещё не вступивший в силу) — 7 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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