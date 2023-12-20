В Екатеринбурге подростки толпой избили мужчину, не желавшего отдавать деньги





– говорится в сообщении Следкома. «Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подростки толпой избили мужчину, из-за того, что он не хотел отдавать им деньги. Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.Впервые информацию об этом появилась в социальных сетях. По данным портала «Е1», инцидент произошёл 19 ноября, но интерес к истории возник только сейчас. Согласно неподтверждённым сведениям, юноши живут в Верхней Пышме, а в Екатеринбург они приезжают для того, чтобы вымогать деньги у прохожих.По факту инцидента СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).