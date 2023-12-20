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В Екатеринбурге подростки толпой избили мужчину, не желавшего отдавать деньги

15.38 Вторник, 26 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подростки толпой избили мужчину, из-за того, что он не хотел отдавать им деньги. Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.

Впервые информацию об этом появилась в социальных сетях. По данным портала «Е1», инцидент произошёл 19 ноября, но интерес к истории возник только сейчас. Согласно неподтверждённым сведениям, юноши живут в Верхней Пышме, а в Екатеринбург они приезжают для того, чтобы вымогать деньги у прохожих.

«Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Свердловской области»,

– говорится в сообщении Следкома.


По факту инцидента СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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