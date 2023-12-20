Жителю Ирбитского района дали восемь лет за убийство товарища





– рассказали в прокуратуре. «Увидев, что мужчина заходит во двор дома, произвел в него один выстрел из огнестрельного оружия с близкой дистанции, в результате причинив сквозное пулевое огнестрельное ранение. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице 22 января 2023 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ирбитский районный суд признал местного жителя Максима Спицына, который застрелил своего товарища, виновным и отправил его на восемь лет и десять месяцев за решётку.Речь идёт о конфликте, произошедшим между Спицыным и его знакомым ночью 21 января 2023. В ту ночь товарищ причинил осуждённому «телесные повреждения», сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.По версии суда, именно после этого у мужчины возник умысел на убийство обидчика. Заявляется, что после конфликта Максим Спицын вернулся к себе домой, где у него находилось огнестрельное оружие. После этого он позвонил своему товарищу и позвал к себе в гости, чтобы поговорить. Однако разговору было не суждено состояться.По версии защитника осуждённого, действия Максима Спицына были вызваны «необходимой обороной». Однако суд остался непреклонен в своих выводах.Спицыну назначили восемь лет и десять месяцев лишения свободы. Он должен будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.