Забивший знакомого камышловец отправится в «строгую» колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 8 лет лишится свободы 28-летний камышловец, который по пьяни забил ногами и руками своего знакомого. Суд постановил отправить его на такой срок в исправительную колонию строгого режима.Не менее 55 ударов нанёс житель Камышлова своему знакомому. Многие из этих ударов пришлись в область жизненно важных органов — в грудь, живот, тазовую область. Как определили эксперты, не менее 5 ударов пришлись избиваемому по голове. Столь неделикатного обращения человеческий организм не вынес — от побоев потерпевший скончался на месте.Это убийство произошло в ночь с 24 на 25 августа уходящего года. Конфликт, приведший к смерти человека, возник на фоне распития спиртных напитков. Выпивший Александр Косинцев испытал сильную неприязнь к своему знакомцу, потому и набросился на него с кулаками. По его утверждению, убивать свою жертву он не намеревался. В ходе следствия доказательств планов убить человека найдено не было, поэтому Косинцева судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.Приговор в законную силу пока не вступил, — уточняет прокуратура Свердловской области.