В Каменском районе директор с бухгалтером потратили почти 20 миллионов корпоративных средств





– сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменском районе будут судить директора с бухгалтером, которые похитили с корпоративных карт почти 20 миллионов рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по их делу и направила его в суд.По версии следствия, в период с декабря 2020 года по май 2020 года обвиняемые снимали деньги с расчётных счетов МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» для различных покупок и перечисляли средства с корпоративных банковских карт предприятия на счета аффилированных лиц.Ущерб муниципальному предприятию составил более 19,5 миллиона рублей.