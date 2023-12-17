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В Екатеринбурге задержали мужчину с наркотой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Синтетический наркотик нашли у прохожего сотрудники полиции в Кировском административном районе Екатеринбурга. Мужчина попытался «скинуть» свёрток с запретным содержимым, но только привлёк к себе этим повышенное внимание ППС.
Задержание человека с наркотой произошло на улице Владимира Высоцкого, которую патрулировали сотрудники местного отделения полиции. При виде патрульных, один из прохожих что-то «случайно» уронил в снег. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, обронил он упаковку с производным метилэфедроном весом чуть более грамма. На место происшествия патрульные вызывали своих коллег из следственно-оперативной группы. Самого же «растеряшу» доставили в отдел полиции №2.
В разговоре с полицейскими задержанный признался, что действительно является владельцем пакетика с наркотиком. Но он заверил, что приобрёл зелье для собственного употребления, без намерения распространения.
Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», синтетическому наркоману с улицы Высоцкого 26 лет. Ранее на скамью подсудимых не попадал.
Задержание человека с наркотой произошло на улице Владимира Высоцкого, которую патрулировали сотрудники местного отделения полиции. При виде патрульных, один из прохожих что-то «случайно» уронил в снег. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, обронил он упаковку с производным метилэфедроном весом чуть более грамма. На место происшествия патрульные вызывали своих коллег из следственно-оперативной группы. Самого же «растеряшу» доставили в отдел полиции №2.
В разговоре с полицейскими задержанный признался, что действительно является владельцем пакетика с наркотиком. Но он заверил, что приобрёл зелье для собственного употребления, без намерения распространения.
Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», синтетическому наркоману с улицы Высоцкого 26 лет. Ранее на скамью подсудимых не попадал.
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