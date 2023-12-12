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В суде Берёзовского рассмотрели дело о краже мороженого

19.51 Четверг, 21 декабря 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Берёзовский городской суд определился с наказанием для двух молодых людей, которые весной уходящего года совершили кражу и грабёж. Среди «трофеев» преступников — мороженое и пиво.

Как установило следствие, в первых числах мая двое приятелей 25 и 26 лет шли по ночной дороге, ведущей из Берёзовского в посёлок Новоберёзовский. Попавшийся им по пути киоск оказался закрыт, а ребята уже настроились выпить алкогольных напитков. Поискать другое место для приобретения выпивки им и в голову не пришло, а вот взломать киоск — такая мысль возникла. Они тут же это и осуществили. Не остановило воров и то обстоятельство, что киоск этот был местом работы родной сестры одного из них.

В киоске внимание молодых березовчан переключилось на мороженое. Любители сладкого, они вынесли оттуда больше сотни упаковок «ледяных сливок». И только после спохватились, что на преступление они пошли не ради сладостей. Во второй заход они вынесли из киоска 20 бутылок пива. Поделив добычу, оба отправились по домам.

Дело могло бы остаться забавным казусом, если бы следом за кражей мороженого и пива один из криминальной пары, 25-летний березовчанин, не засветился в более серьёзных преступлениях. Шёл конец июля, когда он ввязался в конфликт с соседями, в ходе которого нанёс другому участнику «дискуссии» телесные повреждения, а, пока тот был беспомощен, забрал его сотовый телефон. Побоями он заставил жертву разблокировать телефон, чтобы беспрепятственно пользоваться недешёвым гаджетом. Попользовался он и банковской картой потерпевшего, которую обнаружил спрятанной в чехле «мобилы». С её помощью он совершил ряд покупок.

Вот за это преступление, связанное с насилием, берёзовские сыщики взялись с большим рвением. А когда они задержали грабителя, была раскрыта и кража из киоска. Оба друга предстали перед судьёй. И каждый из них получил по три года. Вот только если 26-летний березовчанин назначенный срок будет исправительно трудиться, его 25-летний друг, которого судили не только за кражу мороженого, но и за грабёж, а также за кражу с банковского счёта, три года проведёт в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, к несвободе ему не привыкать — в места не столь отдалённые он отправится не в первый раз.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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