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В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, выбросившего из окна труп собутыльника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить 31-летнего мужчину, которого обвиняют в убийство собутыльника. Уже остывшее тело своего товарища обвиняемый вместе с другим своим знакомым скинул из окна второго этажа.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 июля 2023 года. По версии следствия, обвиняемый сильно поссорился со своим товарищем, который составлял ему компанию в распитии алкогольных напитков. В ходе конфликта мужчина стал душить своего собутыльника проводом, до тех пор, пока тот не перестал подавал признаки жизни.
Позже его тело под окнами квартиры обнаружили прохожие.
Известно, что обвиняемый родился в посёлке Притубинский Красноярского края. В Нижнем Тагиле он снимал квартиру. Ранее он был неоднократно судим.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а в отношении его знакомого, который помог ему выбросить тело из окна, возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 июля 2023 года. По версии следствия, обвиняемый сильно поссорился со своим товарищем, который составлял ему компанию в распитии алкогольных напитков. В ходе конфликта мужчина стал душить своего собутыльника проводом, до тех пор, пока тот не перестал подавал признаки жизни.
«Через некоторое время потерпевший стал издавать хрипящие звуки, услышав это, обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс им удар в шею потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения шеи слева, осложнившегося развитием острой кровопотери, потерпевший скончался на месте происшествия»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Позже его тело под окнами квартиры обнаружили прохожие.
Известно, что обвиняемый родился в посёлке Притубинский Красноярского края. В Нижнем Тагиле он снимал квартиру. Ранее он был неоднократно судим.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а в отношении его знакомого, который помог ему выбросить тело из окна, возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).
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Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве
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15 декабря 2023