В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, выбросившего из окна труп собутыльника





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Через некоторое время потерпевший стал издавать хрипящие звуки, услышав это, обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс им удар в шею потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения шеи слева, осложнившегося развитием острой кровопотери, потерпевший скончался на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле будут судить 31-летнего мужчину, которого обвиняют в убийство собутыльника. Уже остывшее тело своего товарища обвиняемый вместе с другим своим знакомым скинул из окна второго этажа.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 июля 2023 года. По версии следствия, обвиняемый сильно поссорился со своим товарищем, который составлял ему компанию в распитии алкогольных напитков. В ходе конфликта мужчина стал душить своего собутыльника проводом, до тех пор, пока тот не перестал подавал признаки жизни.Позже его тело под окнами квартиры обнаружили прохожие.Известно, что обвиняемый родился в посёлке Притубинский Красноярского края. В Нижнем Тагиле он снимал квартиру. Ранее он был неоднократно судим.Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а в отношении его знакомого, который помог ему выбросить тело из окна, возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).