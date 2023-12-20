Устроившего резню ради «зомбоящика» екатеринбуржца отправили в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Семь лет колонии вместо телевизора добился екатеринбуржец. В прошлом году он додумался ткнуть ножом в живого человека, который не захотел вернуть ему дарёный аппарат.Преступление подсудимый совершил 7 ноября 2022 года. Как установили следователи, он несколькими днями ранее отдал «безвозмездно, то есть даром», свой телевизор знакомому. Крепко выпив, он передумал и начал по телефону требовать вернуть дорогой подарок. Новый обладатель телевизора наотрез отказался расставаться с «зомбоящиком», и даже угрозы убийством его в этом не переубедили. Пьяный «даритель» же доказал, что угрозы были небеспочвенными. Он приехал к упрямцу домой и уже без слов накинулся на него с ножом. Убить, правда, не сумел — очень уж активно знакомец сопротивлялся своей отправке на тот свет.Но и одного покушения на убийство с причинением вреда здоровью хватило, чтобы суд назначил достаточно строгое наказание. Следующие семь лет подсудимый проведёт в исправительной колонии особого режима. Приговор ему вступил в законную силу.