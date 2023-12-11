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В уральской столице возле «Антея» ограбили мужчину

16.39 Среда, 20 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице возле «Антея» компания неизвестных избила и ограбила мужчину, который выходил из бар-клуба торгового центра. Полиция уже проводит проверку.

Инцидент, о котором идет речь, произошёл рано утром 16 декабря. Как рассказал сообществу «Инцидент Екатеринбург» сам пострадавший, один из нападавших сорвал с его шеи цепочку стоимостью 200 тысяч рублей. После этого молодые люди стали его толкать. Потом, как он утверждает, они отобрали у него два телефона: один достали из сумки, а второй вырвали из рук.

По словам мужчины, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб двух пальцев правой кисти. Также под подозрением ушиб правой почки и сотрясение головного мозга.

В отделении по связям со СМИ УМВД по городу информацию о произошедшим подтвердили, сообщив, что полиция уже устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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