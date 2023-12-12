Рецидивистке с ножом из Берёзовского грозит 10 лет лишения свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Берёзовском городском суде готовится к рассмотрению дело об июльской «резне», которую устроила местная дворничиха, которой «под горячую руку» попал собственный сожитель. Женщину ждёт суровое наказание, особенно с учётом того, что ножом она тыкнула уже в третьего своего мужчину.Первый раз березовчанка зарезала сожителя в 2007 году. Насмерть. За это она отсидела 8 лет. Вернувшись на свободу, женщина завязала отношения, которые кончились тем же, только с той разницей, что сожитель тогда выжил. Соответственно, и срок ей дали поменьше — 4 года и один месяц. За хорошее поведение её выпустили досрочно. Рецидивистка, неофициально устроившись дворником в третий раз попыталась создать «ячейку общества». С тем же результатом.Согласно материалам следствия, в середине июля уходящего года она находилась дома вместе со своим гражданским мужем. Между ними возник конфликт. Женщине даже не пришлось хвататься за нож — он уже был в её руке, поскольку она как раз взялась нарезать пиццу. Но вместо пиццы она привычным уже движением ткнула лезвием в мужчину. К счастью, нанесённая колото-резанная рана оказалась не смертельной.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, использованного в качестве оружия, 52-летняя березовчанка снова сядет на скамью подсудимых. По данной статье суд может лишить её свободы вплоть до 10 лет.