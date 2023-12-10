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Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Главное управление МВД Российской Федерации по Свердловской области сообщает о задержании наркомана. Житель Екатеринбурга шёл по городу с 1 граммом запрещённого вещества.
Задержание гражданина произошло в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на улице Опалихинской. Здесь проезжала патрульная машина, при виде которой мужчина повёл себя подозрительно — выбросил нечто из кармана и попытался скрыться. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что избавиться задержанный от двух пакетиков, по которым был расфасовано синтетический наркотик мефедрон.
Задержанного гражданина патрульные доставили в отдел полиции №9. Там выяснилось, что мужчине 35 лет. Ранее он был судим за кражи и грабежи. Теперь к его «послужному» списку добавится ещё одно уголовное дело.
Задержание гражданина произошло в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на улице Опалихинской. Здесь проезжала патрульная машина, при виде которой мужчина повёл себя подозрительно — выбросил нечто из кармана и попытался скрыться. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что избавиться задержанный от двух пакетиков, по которым был расфасовано синтетический наркотик мефедрон.
Задержанного гражданина патрульные доставили в отдел полиции №9. Там выяснилось, что мужчине 35 лет. Ранее он был судим за кражи и грабежи. Теперь к его «послужному» списку добавится ещё одно уголовное дело.
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