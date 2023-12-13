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За разрушение подъезда в Каменске-Уральском дебошира отправили на короткий «отдых»
Стоп-кадр видео из соцсетей
На 5 дней отправили в СИЗО молодого человека, устроившего разгром подъезда в одном из жилых домов Каменска-Уральского. Его «подвиг» увековечен записью с камеры видеонаблюдения.
В Каменске-Уральском мужчина 2000 года рождения попортил общедомовое имущество. Погромом подъезда в доме на улице Каменской он, будучи в дурном настроении, «выпустил пар». Судя по кадрам с камеры наблюдения, дебошир был в компании друга, но тот благоразумно принимать участие в погроме подъезда не стал. Правда, и мешать не решился — тихонько сидел на ступеньках и наблюдал, как хулиганит друг. Сильнее всего пострадала дверь в подсобное помещение — дебошир накинулся на неё и выломал вместе с косяком. То же самое он попытался сделать и с дверью к лестничным пролётам, а вдобавок ещё и справил малую нужду здесь же, в уголке.
После обращения от руководителя ТСЖ полиция устроила проверку фактов о порче общедомового имущества, установила личность раздухарившегося парня и провела с ним беседу. Как сообщает ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», молодой человек в содеянном сознался. Красногорский районный суд города Каменска-Уральского в качестве наказания отправил его на пять суток под административный арест по статье о мелком хулиганстве.
В Каменске-Уральском мужчина 2000 года рождения попортил общедомовое имущество. Погромом подъезда в доме на улице Каменской он, будучи в дурном настроении, «выпустил пар». Судя по кадрам с камеры наблюдения, дебошир был в компании друга, но тот благоразумно принимать участие в погроме подъезда не стал. Правда, и мешать не решился — тихонько сидел на ступеньках и наблюдал, как хулиганит друг. Сильнее всего пострадала дверь в подсобное помещение — дебошир накинулся на неё и выломал вместе с косяком. То же самое он попытался сделать и с дверью к лестничным пролётам, а вдобавок ещё и справил малую нужду здесь же, в уголке.
После обращения от руководителя ТСЖ полиция устроила проверку фактов о порче общедомового имущества, установила личность раздухарившегося парня и провела с ним беседу. Как сообщает ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», молодой человек в содеянном сознался. Красногорский районный суд города Каменска-Уральского в качестве наказания отправил его на пять суток под административный арест по статье о мелком хулиганстве.
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