Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле местного индивидуального предприниматели обвинили в убийстве. Сейчас он находится под стражей.Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 декабря. По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта зарезал своего знакомого с помощью кухонного ножа. Недопонимания между приятелями возникло на фоне алкогольного опьянения.После совершения убийства обвиняемый выволок тело потерпевшего из дома и оставил во дворе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.