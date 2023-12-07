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Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местного индивидуального предприниматели обвинили в убийстве. Сейчас он находится под стражей.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 декабря. По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта зарезал своего знакомого с помощью кухонного ножа. Недопонимания между приятелями возникло на фоне алкогольного опьянения.
После совершения убийства обвиняемый выволок тело потерпевшего из дома и оставил во дворе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 декабря. По версии следствия, обвиняемый в ходе конфликта зарезал своего знакомого с помощью кухонного ножа. Недопонимания между приятелями возникло на фоне алкогольного опьянения.
После совершения убийства обвиняемый выволок тело потерпевшего из дома и оставил во дворе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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