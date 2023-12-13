В Екатеринбурге будут судить мужчину за серию краж и разбойное нападение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 45-летнего местного жителя, который совершил серию краж и устроил разбойное нападение на мастерскую своей приятельницы, занимавшейся ремонтом одежды.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, 26 июня мужчина похитил велосипед стоимостью более 9 тысяч рублей и 1 июля поехал на нем в мастерскую приятельницы, где, угрожая предметом, похожим на гранату, и ножом, потребовал от сотрудницы отдать ему все деньги.«В результате налетчик вытащил из металлического ящика 500 рублей, а также прихватил с собой сейф, в котором в этот момент находилось порядка 130 тысяч рублей», – сообщили в полиции.А спустя полтора месяца мужчина совершил серию краж в магазинах аэропорта, откуда планировал полететь в Адлер. Там он прихватил товары различного ассортимента, в том числе солнцезащитные очки. Вскоре его задержали.Известно, что ранее мужчина был судим за кражи и покушение на сбыт наркотических средств. Свою вину он признает частично. Его дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.