Лихое ограбление велосипедистом екатеринбургской мастерской рассмотрят в суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ленинском районном суде Екатеринбурга готовится к рассмотрению дела 45-летнего мужчины, который минувшим летом совершил целую череду дерзких до глупости преступлений. Обвинение ему предъявлено по двум уголовным статьям.Череда преступлений, совершённых обвиняемым, началась 26 июня уходящего года с угона велосипеда. Преступник увидел велик марки «Tornado Extreme» «припаркованным» в подъезде жилого дома на улице Академика Парина в Академическом районе Екатеринбурга. Чтобы украсть средство передвижения, мужчина перерезал противоугонный трос.Именно на этом краденном велосипеде обвиняемый поехал на следующее «дело». Это произошло в первый день июля: мужчина наведался в мастерскую по ремонту одежда на улице Амундсена, но не для того, чтобы стать шмотки в починку. И даже не для того, чтобы проведать свою знакомую, которая руководит этим предприятием. Оказавшись в помещении мастерской он начал запугивать сотрудницу, демонстрируя ей нож и нечто, похожее на боевую гранату. Это оружие он обещал применить, если ему не отдадут имеющиеся в мастерской деньги. В итоге отъезжал на не своём велике он с пятью сотнями рублей, найденными им в кассе, и со 130 тысячами рублей в сейфе, который на месте вскрыть не сумел.Наконец, ещё через пару недель екатеринбуржец решил, что заслужил отпуск от трудов своих преступных, и купил себе билет до Адлера. Но в аэропорту «Кольцово» не удержался и снова начал совершать противозаконные действия. В ожидании посадки на свой рейс, он украл в магазине, находящемся в здании аэропорта, солнцезащитные очки, сумку кросс-боди и другие мелкие товары.Все эти похождения подробно расписаны прокуратурой Екатеринбурга, подготавливавшей материалы дела к суду. Обвиняемому и его адвокату нелегко будет парировать обвинения в разбое в крупном размере и в кражах.