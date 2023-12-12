Похитителей автомобильных зеркал отправили под домашний арест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трёх екатеринбуржцев, подозреваемых в свинчивании деталей с чужих автомобилей, задержали сотрудники местного уголовного розыска УМВД России. Окончания следствия и суда они будут в условиях домашнего ареста.Против троицы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «кража в составе организованной преступной группы, либо хищение в особо крупном размере». При обыске в офисе, арендуемом троицей, были обнаружены многочисленные улики — около 350 автомобильных зеркал с разных марок машин. А по месту проживания задержанных полицейские нашли инструменты, которые, по всей видимости, преступники использовали во время своих криминальных вылазок.«На дело» три нечистых на руки екатеринбуржца выходили по ночам. Они высматривали на улицах города припаркованные автомобили иностранного производства и скучивали с них зеркала, а также другие мелкие детали. Свою добычу преступники продавали в другие регионы страны. Во время одного из ночных походов «по зеркала» их и скрутили сотрудники отдела полиции №7.