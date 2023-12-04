В Свердловской области задержали восемь подозреваемых в должностных преступлениях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области задержали восемь подозреваемых, в том числе двух сотрудников полиции. Им предъявлено обвинение в ряде должностных преступлений, в том числе в сфере незаконной миграции.По версии следствия, обвиняемые незаконно ставили мигрантов на регистрационный учет, оформляли фиктивные браки и фиктивные документы за денежные вознаграждения.Сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками МВД России, регионального УФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по сбору и закреплению доказательств, а также установлению и задержанию всех соучастников указанных преступлений, сообщили в Информационном центре СКР.Отмечается, что силовики уже допросили свидетелей, провели более 20 обысков по местам жительства и работы обвиняемых, изучили значительный объем интересующей следствие документации. Сейчас продолжается осмотр изъятых вещественных доказательств, назначаются и проводятся необходимые экспертизы.