Двух жителей Каменска-Уральского будут судить за убийство в кафе-клубе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском будут судить 37-летнего и 33-летнего местных жителей за убийство в кафе-клубе, где один из обвиняемых отмечал свой день рождения.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все произошло в ночь с 11 на 12 августа, когда 37-летний обвиняемый праздновал свой день рождения в компании друзей и знакомых. Около 03.30 между именинником и одним из посетителей заведения произошел конфликт, в ходе которого первый напал на потерпевшего.Один из очевидцев хотел остановить драку, но его стал удерживать 33-летний молодой человек. В это время 37-летний мужчина достал пистолет и не менее трех раз выстрелил в голову потерпевшего. После него оружие достал его 33-летний пособник, выстреливший очевидцу в живот.Конфликтовавший с именинником потерпевший скончался на месте преступления. Второй потерпевший получил ранение в виде огнестрельной непроникающей раны, квалифицированное экспертами как причинившее вред здоровью средней тяжести.Первому обвиняемому было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), второму – в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).Уголовное дело передали в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.