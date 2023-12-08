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Жительницу посёлка ЖБИ отправили в колонию за убийство мужа

18.38 Вторник, 12 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Пьяная ссора закончилась в одной из семей Ревды убийством. Женщине, зарезавшей минувшей весной своего супруга, вынесли сравнительно мягкий приговор.

Согласно материалам судебного дела, своё преступление подсудимая совершила 12 апреля уходящего года. Семейная попойка на улице Медеплавильщиков в посёлке ЖБИ переросла в страстный конфликт. После очередного выпада со стороны мужа оскорбившаяся хозяйка дома совершила ответный выпад, но не словесный, а ножом. Лезвие вонзилось в грудную клетку мужчины, и хоть не с той стороны, где у людей сердце, но всё равно ранение нанесло настолько серьёзное, что тот тут же и скончался. Сын конфликтующей пары вызвал «Скорую», но приехавшим медикам лишь оставалось констатировать смерть мужчины и сообщить в полицию о произошедшем убийстве.

Дело рассматривалось Ревдинским городским судом. За убийство мужа уралочку наказали так же, как в иных российских судах наказывают за пацифистские лозунги на магазинных лозунгах, — её приговорили к семилетнему лишению свободы, которые она должна провести в колонии общего режима. Судья нашёл множество смягчающих обстоятельств, позволивших ему выбрать для убийцы почти самую малую из предполагаемых по данной статье кару. Среди таких обстоятельств — положительные характеристики, содействие следствию и противоправное поведение убитого относительно своей жены.

С учётом возраста приговорённой к жизни в колонии, срок в семь лет не такой уж маленький. Сейчас осуждённой 55 лет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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