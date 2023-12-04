В Екатеринбурге будут судить одного из фигурантов дела о вымогательстве





– рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Взамен на непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности за хранение им якобы обнаруженного наркотического средства, участниками преступной группы было высказано требование потерпевшему передать им денежные средства в размере 250 тысяч рублей. Воспринимая окружающую обстановку всерьез, потерпевший согласился и передал озвученную сумму»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ленинский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело одного из участников банды, занимавшейся вымогательством под видом сотрудников полиции.По версии следствия, в сентябре 2022 года молодой человек, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство в связи с его розыском, объединился с пятью мужчинами, чтобы заниматься вымогательством. Так он договорился о встрече по надуманным предлогом со знакомым одного из участников преступной группировки.Вместе они проехали на арендованным пострадавшим Hyundai Solaris в один из дворов, где их уже ожидали другие участники банды. Там злоумышленники подкинули в машину неизвестное вещество, имитирующее наркотическое средство, и инсценировали задержание потерпевшего.Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемого находится на рассмотрении в Свердловском областном суде.