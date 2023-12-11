В тюрьму отправили екатеринбуржца за неудачные попытки ограбления банка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор 26-летнему местной жителю, который три раза пытался ограбить банк. Каждый раз банковские сотрудники банков отказывались открывать грабителю двери в помещение кассы и ему приходилось уходить ни с чем.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, первая попытка ограбить банк произошла 8 октября 2022 года. Тогда мужчина явился в отделение банка в Орджоникидзевском районе с предметом, конструктивно похожим на пистолет, в медицинской маске. В тот день в банке хранилось свыше 4,7 миллионов рублей и более 1 тысячи долларов США. Сотрудник, который не был в курсе того, что его банк сейчас грабят, открыл дверь, когда выходил из кассового помещения, но стоило ему увидеть грабителя, как он тут же отступил назад и закрыл за собой дверь. Злоумышленник ничего не успел сделать. Осознавая, что он не может забрать деньги, мужчина ретировался.Следующей целью мужчины был банк на улице Декабристов, где находилось более 1 миллиона рублей и 708 долларов США. Он пришел туда 16 ноября 2022 года с той же «экипировкой» и стал требовать выдать ему деньги, но сотрудники банка заперлись в служебном помещении, отказавшись открывать двери. Мужчине вновь пришлось уйти с пустыми руками.В третий раз он решил испытать удачу в том же отделении банка в Орджоникидзевском районе, где было 3,9 миллиона рублей. Там мужчине удалось добраться до одного из сотрудников банка и заставить его провести в кассовое помещение, но находившийся внутри помещения другой работник банка, заперся в кассе и отказался открывать двери. Злоумышленник вновь ничего не смог сделать и ушел.По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, обвиняемый сам ранее работал в кредитной организации. Свою вину в преступлениях он не признал.Его признали виновным в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и отправили его на 9,5 лет в исправительную колонию строго режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда, сообщили вПриговор не вступил в законную силу.